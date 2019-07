50 ième Tour auto de la Réunion : avec plus de 110 équipages, on a fait le plein.…

Le 22/07/2019 | Par Jean Pierre Vidot

117 équipages engagés, le Tour Auto pour son anniversaire a plus que jamais la cote chez les poiqués de sport automobile. Entre ceux qui se battent pour l'une des catégories du championnat et les autres qui viennent de façon ponctuelle pour se faire plaisir, tout le monde a cassé la tirelire, activé ses réseaux de partenaires pour être au départ de la plus belle épreuve de l'année… Retrouvez la liste des engagés…