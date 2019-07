50 ième Tour auto de la Réunion : des problèmes à l'assistance de Saint-Paul, vendredi soir, en perspective…

Le 25/07/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 94

L'un des points forts d'un rallye, c'est l'assistance. Le lieu où les bobos aussi bien des voitures que des équipages se réparent, où il est possible avec son team de prendre du recul, d'analyser les choses, de vérifier une nouvelle fois que tous les voyants sont au vert avant de reprendre le combat. Problème en perspective vendredi soir pour la première assistance de ce Tour auto, prévue sur le parking du Stade de Saint-Paul à deux reprises, 19h43 et 22h14 pour la première voiture. Au même moment, à quelques centaines de mètres de là, le parc Expobat accueille le « festiworld »…

Festiworld, c'est un événement qui revient régulièrement pendant les vacances scolaires dont le principe est simple et efficace : il s'agit de venir faire la fête en famille ou entre amis dans ce qui se veut être le plus grand parc d'attractions de La Réunion, du 23 au 28 juillet, chaque jour de 10 heures du matin à minuit. Manèges ainsi que animations, concerts, et d'autres surprises ... sont au programme avec la venue de quelques milliers de personnes et autant de voitures d'autant plus que ce vendredi là des concerts avec quelques pointures locales sont prévus.C'est sur ce même site que les assistances de la première étape du Tour auto vont s'installer.