50 ième Tour auto de la Réunion : le temps des mises au point…

Le 23/07/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 46

A quelques jours du coup d'envoi, au Barachois, du 50 ème Tour Auto, les préparateurs et assistances s'affairent pour rendre la voiture la plus fiable et performante possible. Les lumières dans les garages restent allumés une grande partie de la nuit pendant que les équipages peaufinent les notes après les reconnaissances et prennent un maximum de repos. Car le Tour auto est une redoutable épreuve où il faut savoir conjuguer performance et endurance. Pour éviter les essais sauvages, les organisateurs invitent les concurrents à une épreuve de « mise au point » jeudi, du côté de Sainte-Suzanne…