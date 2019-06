50ème Tour auto de la Réunion : les spéciales de légende au programme…

Le 27/06/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 345

Pour son cinquantième anniversaire, le Tour auto va mettre ses habits de lumière. Un tel évènement se fête et cela a débuté de belle manière lors d'une conférence de presse en présence des partenaires mais aussi d'anciens vainqueurs du Tour comme Massoum Dindar, Jacques Thing-Léo, Tony Ricquebourg, Idriss Affejee, Malik Unia… Sans oublier deux anciens vainqueurs mais également prétendants à la victoire cette année, Olivier Payet et Thierry Law Long…

Rally lé bel ! Et le Tour auto encore plus. Une épreuve légendaire même auprès de grands champions français comme Jean Ragnotti, Didier Auriol, Jean-Pierre Nicolas et Jean Todt, le président de la FIA, Sébastien Loeb (qui nous a gratifié d'un touchant message) qui a signé ici ses grands débuts de champion hors normes… Des noms cités et salués…