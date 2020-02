52 000 électeurs de plus à La Réunion

Le 14/02/2020 | Par B.A | Lu 209

À La Réunion, 653 874 citoyens sont appelés à voter pour élire le maire de leur commune les 15 et 22 mars prochains. Soit 52 065 personnes de plus, comparé au nombre d'inscrits sur les listes électorales durant les dernières élections municipales de 2014, et 12 278 de plus qu'aux élections présidentielles de 2017.



Les grandes villes de l'île ont gagné des électeurs, Saint-Pierre et Saint-Paul en tête, et seules deux communes ont perdu des électeurs: Sainte-Rose et Cilaos. Globalement les listes électorales des communes se sont étoffées, la population réunionnaise étant en augmentation constante, avec une croissance de 0,7% par an en moyenne, selon l'INSEE.



Pour les candidats, il s'agira donc de convaincre 52 065 citoyens de plus qu'en 2014 que leur programme pour leur ville est le meilleur.

Le tableau ci-dessous vous permettra de comparer commune par commune le nombre d'inscrits sur les listes électorales.