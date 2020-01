5,3 millions d’euros en moins pour la culture : Les professionnels alertent les élus régionaux

Le 28/01/2020 | Par Charlotte Molina

Les acteurs de la culture et du spectacle vivant font part de leur stupéfaction après avoir découvert une baisse de plus de 5,3 millions d’euros prévue dans le budget culture de la Région. Alors que le budget primitif de 2020 s’apprête à être voté au sein de la collectivité, le collectif Kolèt’ alerte sur les conséquences d’une telle décision budgétaire via un communiqué.

Sur la peau des danseurs, les spectateurs venus assister à la soirée Cité By Night samedi dernier ont pu lire une curieuse inscription : -73%, c’est la baisse prévue par la Région Réunion pour les subventions destinées aux associations culturelles.



Alors que le budget primitif pour 2020 doit faire l’objet d’un vote cette semaine, la collectivité prévoit ainsi d’économiser plus de 5,3 millions d’euros sur le budget dédié à la culture :