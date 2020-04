531 décès Covid-19 ces dernières 24H en France, le cap des 13000 en hôpital se rapproche

Le 21/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 647

Le ministère des Solidarités et de la Santé a publié son bilan quotidien des cas de covid-19 en France. Le pays compte 12900 morts en hôpital depuis le début de l’épidémie. Mais la baisse des hospitalisations et des réanimations se poursuit.



Comme chaque jour, le Pr Jérôme Salomon, directeur général de la Santé est venu présenter le bilan quotidien de l’épidémie. En France, 117.324 cas seraient confirmés selon les estimations de Santé Publique France. 30106 personnes sont actuellement hospitalisées pour infection au COVID-19. La baisse est de 478 par rapport à hier en tenant compte des sorties. 1885 nouveaux patients ont été hospitalisés ces dernières 24H.



5433 patients dans un état grave sont en réanimation. Au cours des dernières 24H, 190 nouveaux malades ont été admis en réanimation. Le solde reste négatif depuis 13 jours : il est de 250 patients en moins en réanimation.



81% de ces décès concernent des plus de 70 ans



Depuis le 1er mars, il est déplorer 20796 décès liés au COVID 19 en France : 12900 décès dans les hôpitaux et 7896 décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux. 81% de ces décès concernent des plus de 70 ans. 531 personnes sont mortes ces dernières 24H en France.



Depuis le début de l’épidémie, 39181 personnes hospitalisées sont rentrées à domicile, sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville, sans passage par l’hôpital.



Mortalité "toutes causes" : 17% de plus depuis le début de l’épidémie



Le Pr Jérôme Salomon a évoqué la mortalité "toutes causes" sur le territoire national qui est supérieur à celle attendue. Ainsi, le pays enregistre 17% de mortalité supplémentaire depuis le début de l’épidémie. Un chiffre qui est monté à 61% lors de la semaine 14 (du 30 mars au 5 avril) et à 47% en semaine 15 (du 6 au 12 avril).



Le directeur général de la santé a également confirmé que les soignants atteints par le virus seraient considérés comme maladie professionnelle. Aucune recherche sur l’origine de la contamination ne sera réalisée.