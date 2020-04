541 nouveaux décès en 24h en France mais sans les chiffres des Ehpad

Le 08/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 3112

10869 décès Covid-19 sont à déplorer en France depuis le début de l'épidémie coronavirus au 1er mars. Les chiffres émanant des maisons de retraite n'a pas pu être mis à jour par Santé publique France en raison d'un problème technique. Le nouveau bilan macabre du Coronavirus en France est donc à relativiser aujourd'hui.

Comme chaque soir, le directeur de la Direction générale de la Santé, Jérôme Salomon, fait le bilan de la pandémie de Covid-19 en France.



A ce jour, les données hospitalières qui proviennent de 1053 établissements de santé dans tout le pays font état, depuis le 1er mars, de 60000 personnes hospitalisées en France.



30375 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection au Covid-19. "Il y a 348 admissions de plus qu'hier", indique Jérôme Salomon, avec 7148 cas graves nécessitant des soins lourds en réanimation, ce qui constitue "un record absolu en France".



Les moins de 30 ans également concernés mais de façon marginale



34% des patients en réanimation ont moins de 60 ans. 61% ont entre 60 et 80 ans et "nous notons aussi que 108 personnes hospitalisées en réanimation sont des jeunes de moins de 30 ans".



Le solde entre les personnes entrées et sorties de réanimation, reste malheureusement positif, avec 17 nouveaux patients par rapport à hier.



Seul point positif annoncé ce soir par le Pr Salomon, 21.254 personnes sont sorties guéries de l'hôpital depuis le début de l'épidémie. "Ce chiffre continue d'augmenter jour après jour", s'en réjouit-il.



10869 décès au total mais sans les chiffres des Ehpad aujourd'hui



Le bilan des décès lors de ce point de mercredi soir reprend les seules données hospitalières. En 24 heures, c'est 541 décès (contre 597 hier) qui ont été enregistrés en milieu hospitalier. Au total, 7632 décès sont à déplorer depuis le 1er mars en milieu hospitalier.



82% des décès observés sont survenus chez des personnes de plus de 70 ans.



En raison d'un problème technique, Santé publique France - organisme qui est en charge du recueil des données - n'est pas en mesure de fournir les chiffres de ces dernières 24 heures concernant les Ehpad et les établissement médico-sociaux.



10869 décès sont donc à déplorer au total ce mercredi 8 avril 2020 en France (en additionnant donc le chiffre des décès survenus en Ehpad à la date du mardi 7 avril, soit 3237 décès en établissements de type Ehpad).