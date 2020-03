56 candidats aux municipales ont signé le pacte diabète

56 candidats aux municipales ont signé le pacte diabète

Le 09/03/2020 | Par Zinfos974 | Lu 125

Le 23 janvier, les associations de lutte contre le diabète avaient appelé les candidats aux prochaines élections municipales à s’engager et à mettre en place un plan d’actions pour accompagner les diabétiques de leurs futurs communes. 56 d’entres eux ont répondu à l’appel.

Créer et multiplier les parcours de santé et les lieux d’activités physiques, qui seront sécurisés et vous seront accessibles à tout moment de la journée. Informer et éduquer les citoyens au bien manger par des actions concrètes auprès des écoles et des lieux de vie touchant à la fois les plus jeunes et les adultes. Nommer un référent santé dans votre commune et organiser des permanences d’informations pour les diabétiques pour les diriger vers les réseaux et associations existantes. S’engager à signer un partenariat avec le Département pour prévenir et accompagner vos enfants pour lutter contre le surpoids et l’obésité à travers le service départemental de Protection Maternelle et Infantile (PMI). Généraliser dans toutes vos cantines municipales via la restauration collective une approche nutritionnelle de qualité et équilibrée pour vos enfants. Encadrer à proximité des écoles de vos enfants la vente de produits de type soda et aliments gras transformés. Améliorer l’accueil et la prise en charge des enfants diabétiques dans le cadre scolaire et périscolaire

Comme elles l’ont préalablement annoncé, ADN974 et ADJ974 vont mettre en place un suivi des engagements pris par les candidats signataires qui auront été élus.



Comme elles s’y étaient engagées, ADN974 et ADJ974 publient aujourd’hui la liste des 56 candidats qui ont signé le pacte diabète, véritable fléau dans notre île, qui touche plus de 80.0000 réunionnais, soit une personne sur dix. Une maladie souvent vécue comme une épreuve pour des milliers de familles, souvent en manque d’écoute, d'accompagnement et de structures adaptées.Les Avirons : Eric Ferrere, Roseline Lucas, Dominique VendômeBras Panon : Jean Laurent Boyer, Daniel Gonthier, Dominique Prix, Jean-Hugues RatenonCilaos : Paul Franco TecherEntre deux : Gérard ClainL’Etang Salé : Gilles ClainPetite Ile : Serge HoarauLa Plaine des Palmistes : Daniel ParnyLe Port : Sergio Erapa, Firose Gador, Pierre VergèsLa Possession : Anne Flore Deveaux, Vanessa Miranville, Stéphane Randrianarivelo, Sarah Rupert Saint André : Serge Camatchy, Eric Fruteau, Jean Marie VirapoulléSaint Benoit : Daniel Amouny, Patrick Dalleau, Guy Derand, Philippe Leconstant, Florent Picard, Sabrina Ramin, Patrice SellySaint Denis : Ericka Bareigts, Nassimah Dindar, Yvette Duchemann, Didier Robert,Saint Joseph : Alin Guezello, Jeannot Lebon, Patrick LebretonSaint Leu : Bruno Domen, Johan GuillouSaint Louis : Sylvie Agathe, Cyrille HamilcaroSaint Paul : Jean Pierre Armoudom, Erick Gangama, Joseph SinimaléSaint Pierre : Emmanuel Doulouma, Michel FontaineSaint Philippe : Olivier RivièreSainte Marie : Yves Ferrieres, Richard NirloSaint Rose : Bruno PajanySainte Suzanne : Daniel Alamelou, Maurice GironcelSalazie : Stéphane FouassinLe Tampon : André Thien-Ah-KoonLes Trois Bassins : Yveline Fain, Daniel PauséADN974 et ADJ974 remercient les candidats concernés et se réjouissent que toutes les communes de l’ile soient, parmi eux, représentées. Les signataires se sont engagés sur 7 points: