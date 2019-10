57.000 photos, accusations de viol et agressions sexuelles... Il crie au complot

Lahadji M., beau garçon, footballeur, âgé de 36 ans, semble avoir bien caché son jeu pendant toutes ces années. Depuis hier, il est jugé devant la cour criminelle pour viol, agressions sexuelles et prise de photos et vidéos sur des femmes, adolescentes et enfants ; la plus jeune ayant 9 ans. En tout, une douzaine de personnes se sont constituées partie civile dans l’affaire. Parmi elles, les filles et nièces de son ex-compagne. D’autres, des joueuses d’une équipe de rugby.



L’enquête débute un soir de novembre 2016 lorsqu’une femme en pyjama fait irruption en pleine nuit dans le commissariat de Saint-Pierre. Elle raconte que l’homme qui l’aurait violée un mois auparavant chez elle était revenu la voir. Une voisine l’a également aperçu cette fois-ci, permettant son identification.



C’est à la suite de cela, du courage d’une femme, que tout s’enchaîne et les autres osent enfin parler. Les forces de l’ordre tentent de l’interpeller ; la chasse prendra cinq mois. Lorsqu’il est arrêté, il est en possession de plusieurs couteaux et un disque dur contenant 57.000 clichés et vidéos de jeunes femmes et adolescentes. Elles sont le plus souvent nues, en petite tenue, sous la douche, dans leur sommeil… Des images prises à leur insu. Le tout classé de façon presque professionnelle. "S’agirait-il d’un commerce ou d’un échange de photos ? Comment expliquer une telle consommation ?" demande l’un des avocats des parties civiles, le bâtonnier Georges-André Hoarau.



Mais Lahadji M., malgré les nombreuses accusations, ses sept téléphones et 14 enfants de femmes différentes, crie au complot. Un complot instigué par un policier avant que toutes ces femmes et filles ne se mettent à mentir. Il nie les viols et c’est même elles qui auraient mis les photos sur son ordinateur. D’autres clichés proviendraient de clés USB trouvées dans la rue.



Des versions qui font réagir tout le monde, les parties civiles aussi bien que les magistrats sourient, frustrés. Il vaut mieux en rire parfois. Mais les larmes reprennent rapidement le dessus, et le groupe de victimes se console tant bien que mal.



Le procès se poursuit jusqu’à jeudi. Lahadji M. sera alors fixé sur son sort.