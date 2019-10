5e Congrès des DAF : L'humain au coeur des performances

Le 06/10/2019

Intelligence artificielle et intelligence collective, cabinet connecté, contrat santé et prévoyance, évolutions fiscales… Les missions quotidiennes du Directeur Administratif et financier sont diverses, mais elles ont toute un point commun : elles ont des répercutions directes et décisives sur le développement des structures et les conditions de travail de tout le personnel. Le cabinet de conseil et d’expertise BDO Réunion et Mayotte organisait, ce mardi 1er octobre, le congrès de rencontre et d’information pour les financiers réunionnais.



Les directeurs administratifs et financiers sont les bras droits des entrepreneurs et chefs d’entreprise. Le financement du développement et de l’innovation des structures passe par eux. Ils permettent la mise en conformité légale et fiscale des entreprises. Leur rôle est éminemment stratégique au sein de l’entreprise. Pourtant, ils sont souvent isolés à leur poste et dans leurs fonctions.



BDO Réunion et Mayotte conçoit depuis 5 ans ce congrès afin de permettre les échanges entre financiers mais aussi pour diffuser les informations autour des cadres fiscaux et légaux. "BDO est le 5ème réseau mondial d’audit expertise et conseil et nous utilisons notre positionnement pour inviter chaque année les DAF et les directeurs juridiques à faire le point sur les innovations à mettre en place dans leur structure, ou à initier chez leurs clients. Après cette première présentation au Congrès, ils peuvent s’en emparer et aborder plus sereinement les évolutions permanentes", explique Jocelyne Ative, associée BDO. Ainsi, ils étaient plus de 150 DAF et directeurs juridiques à découvrir de nouveaux outils et des nouvelles pratiques.



Par exemple, Vincent Le Sann, du groupe BNP Paribas, a présenté les nouveaux visages de la finance d’entreprise. Jusque-là, les canaux de communication utilisés par les entreprises et les informations sur les mêmes entreprises étaient structurés classiquement et contrôlés. Tout cela est bien entendu modifié avec les réseaux sociaux et les créations d’application. A l’instar de la création de l’application Yuka qui a explosé avec 8 millions d’utilisateurs en deux années d’existence. 8 millions d’abonnés sur qui les informations divulguées ont une grande influence.



Tant et si bien que certaines grandes surfaces modifient leur approvisionnement, entraînant donc un impact retentissant sur la perception financière de nombreuses entreprises alimentaires ou cosmétiques. Si les réseaux sociaux sont influents, les évolutions d’utilisation du numérique sont également décisives dans l’entreprise aujourd’hui.