5eme action du Collectif Réunion ADP

Le 26/08/2019 | Par NP | Lu 141

Les actions du collectif Réunion ADP se succèdent et se multiplient avec comme objectif : Informer les réunionnais de la possibilité de déclencher un référendum sur la privatisation des aéroports de Paris (Roissy/Charles de Gaulle - Orly - Beauvais ...) et surtout leur permettre de voter directement sur place avec nous sur le site officiel du gouvernement : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 Nous avons pu cette semaine lors d'actions sur les marchés de Saint Paul ce samedi et du Chaudron ce dimanche, faire signer 56 personnes et toucher plusieurs centaines de passants. A ce jour, ce sont déjà 670.000 personnes qui ont signé pour déclencher ce référendum mais seulement 4812 sur l'île, soit 0.75 % de la population en droit de voter...Nous continuons notre mobilisation et avons constaté que le taux de participation de certaines communes reste très faible :• Cilaos : 15 votants sur 4913 électeurs• Salazie : 6 votants sur 5998 électeurs• Saint Philippe : 13 votants sur 4676 électeurs• Le Port : 50 votants sur 25385 électeurs• Sainte Rose : 13 votants sur 5488• Plaine des palmistes : 16 votants sur 4876 électeursNous avons donc envoyé un courrier à l'attention de tous les maires de l'île pour leur demander de respecter la loi qui oblige les mairies à permettre à tous citoyens se présentant en mairie, de signer pour que ce référendum ait lieu. Ainsi, un agent assermenté doit pouvoir accueillir les réunionnais, les informer et recueillir leur signature. Des documents "cerfa" sous format papier devant également être disponibles. Nous avons également demandé à ce que des informations soient affichées dans toutes les mairies et annexes afin de sensibiliser la population sur l'existence du processus référendaire en cours.Les élections municipales approchent et nous pensons qu'il serait mal venu que nos élus ne se mobilisent pas sur un tel sujet. En effet, nous rappelons qu'une privatisation des aéroports de Paris par lesquels transitent 80 % des entrées sur le territoire français, entraînerait à coup sûr une hausse des tarifs des billets d'avion ce qui nuirait à la continuité territoriale.Nous informons également les Réunionnais que nous serons présents le samedi 31 aout sur les marchés de Saint Paul et Saint Leu et le 1er septembre sur celui du Chaudron pour continuer ce travail d'information. Nous comptons sur la bonne volonté des citoyens soucieux des principes démocratiques pour venir nous prêter main forte en nous contactant sur l'adresse email : ripadp974@gmail.com