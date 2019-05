5ème anniversaire du jumelage entre la Ville de Tianjin et la Région Réunion

Le 17/05/2019 | Par La Reunion Positive | Lu 71

Dans le cadre de la célébration du 55ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France et du 5ème anniversaire du jumelage entre la Ville de Tianjin et la Région Réunion, CHEN Zhihong, Consul Général de Chine à Saint-Denis a rencontré Didier ROBERT, lors d’une soirée gastronomique commémorative qui s’est déroulée mercredi 15 mai dans un hôtel de l’Ouest.