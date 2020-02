5ème édition du Forum Sup’ formations Tertiaire : Des objectifs dépassés

Le 14/02/2020 | Par Zinfos974 | Lu 90

Ils étaient 2 000 attendus pour la cinquième édition du Forum Sup’ formations du Tertiaire organisé par la Cité des métiers et ses partenaires (rectorat et Région Réunion) ce jeudi 13 février à Saint-Pierre. Finalement, le ballet des cars aura déposé pas moins de 2 200 lycéens de Terminale en recherche d’une formation post-Bac, d’informations sur Parcoursup et d’une orientation sur la construction de leur futur parcours professionnel.



Cinq filières étaient mises en avant pour cette édition qui connait un succès grandissant : le tourisme, l’immobilier, le transport et la logistique, le commerce, l’administration, la comptabilité et la gestion, secteurs en forte demande de compétences.



Près de 40 exposants ont renseigné et échangé avec des lycéens très motivés sur leur avenir.



Valérie Landry, directrice de la Cité des métiers, a annoncé une information exclusive confirmée dans la matinée par la Région et le rectorat : l’organisation de cet événement en décembre prochain au Moca de Saint-Denis pour les lycéens du Nord et de l’Est. Une demande relayée par les établissements concernés.



L’offre de services de la Cité des métiers



Pour une offre de services complète autour du projet professionnel, la Cité des métiers de La Réunion construit ses activités autour de six thématiques fondamentales.



· S’orienter, découvrir les métiers : mieux se connaître, préciser ses centres d’intérêts, définir ses choix, s’informer sur les métiers grâce à une base de données de plus de 1000 fiches métiers, découvrir le monde professionnel

· Construire son parcours de formation : s’informer sur la formation initiale, continue, en alternance, mieux comprendre les parcours d’études, les diplômes et comment mettre en œuvre son projet de formation, se renseigner sur les formations à La Réunion mais aussi ailleurs

· Aller vers l’emploi : améliorer ses techniques de recherche d’emploi, informer sur le marché du travail, les aides au retour à l’emploi et l’insertion professionnelle, les mesures spécifiques en faveur de certains publics, booster sa recherche en ayant accès à tous les outils utiles mis à disposition

· Evoluer, changer de vie professionnelle, valider ses acquis : s’informer sur ses droits et aides à la formation, mieux comprendre des dispositifs tels que la V.A.E, le bilan de compétences ou encore l’utilisation du Compte Personnel de Formation dans le cadre de son évolution professionnelle, avoir accès aux coordonnées des acteurs du territoire pouvant accompagner sur ces dispositifs

· Créer, maintenir et développer son activité : informer sur les étapes de la création d’entreprise, mieux comprendre les démarches à effectuer, se renseigner sur les organismes d’accompagnement dans le domaine, identifier les aides et dispositifs qui peuvent être utiles à la création, au maintien ou à la transmission d’une entreprise

· Réussir sa mobilité : s’informer sur les aides et dispositifs liés à la mobilité, connaître les acteurs de la mobilité à La Réunion et ailleurs, avoir des informations pratiques et utiles autour des études et du travail en métropole ou à l’étranger.



Ces thématiques se retrouvent dans chacun des services proposés à ses usagers : le pôle conseil, le centre de ressources multimédia, le pôle évènementiel.



Un centre de ressources unique sur la construction du projet professionnel



L’utilisateur est au cœur des préoccupations de la Cité des métiers : il s’agit



· D’être un espace utile et pratique pour ses usagers

· De leur offrir les moyens d’élaboration et de réalisation de leurs objectifs professionnels

· De baser leurs activités sur une offre d’informations de qualité

· D’être un guichet unique où l’accueil, multiforme, permet à l’utilisateur de se sentir tout de suite écouté et donne envie par là-même au visiteur de poursuivre sa démarche : en s’appuyant sur l’information et le conseil, l’usager doit pouvoir ouvrir sa problématique, lui redonner sens et se réapproprier une stratégie d’action.