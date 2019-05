6 mois de prison ferme pour l'agresseur de Julia Boyer, femme transgenre

Le 23/05/2019

Julia Boyer, une jeune femme transgenre avait été agressée le 31 mars dernier, lors d’une manifestation pour la démission du président algérien sur la place de la république.



La jeune femme avait été prise à partie par un petit groupe de manifestants. L’un de ses agresseurs avait été appréhendé à l’aide des images vidéo prises le jour même.



Hier mercredi 22 mai s’est ainsi déroulé le procès du jeune homme de 23 ans placé alors en détention provisoire. Il encourait jusqu’a 3 ans de prison et 45,000€ d’amende pour agression en raison de l’identité de genre.



Le prévenu a reconnu les faits et s’est excusé de son acte. La victime espérait tout de même une peine exemplaire pour son agresseur.



La sanction retenue est de 10 mois de prison dont 6 mois ferme.



Elle s’est exprimée sur son compte twitter personnel après le procès : "Nous avançons et cela montre bien qu'en France les lgbtphobies sont punies par la loi. C'est une belle victoire."