6 nouveaux avions Dash d'ici 2024, dont un pour La Réunion?

Le 07/06/2019 | Par B.A | Lu 273

En visite à la base de la sécurité civile de Nîmes ce jeudi 6 juin pour lancer la campagne 2019 de lutte contre les feux de forêts, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé l'achat d'ici 2024 de 6 nouveaux avions Dash. Le premier appareil est attendu pour la mi-juin.



Le ministre, après s'être félicité que la flotte de la sécurité civile française soit la plus importante d'Europe, a fait l'annonce de l'achat de 6 nouveaux avions Dash, précisant que cet "investissement majeur du ministère de l'Intérieur" est aussi un "symbole de notre attachement au modèle de sécurité civile français".



Pour l'heure, il n'est pas précisé où seront basés les nouveaux avions bombardiers d'eau et si La Réunion bénéficiera d'un Dash à demeure à l'année, et non plus uniquement durant la saison la plus sèche. Après l'immense incendie qui a ravagé le Maïdo, il avait été question de faire appel à la flotte sud-africaine.