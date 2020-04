6 nouveaux cas de coronavirus à La Réunion, deux autres EHPAD ont signalé un personnel confirmé positif

Le 10/04/2020 | Par NP | Lu 1960

361 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France.

Les chiffres du jour selon la nouvelle classification :

Cas importés

(personnes qui ont contracté la maladie en dehors du territoire) 270 Cas autochtones secondaires

(personnes ayant un lien direct avec des cas importés) 64 Cas autochtones

(personnes ayant un lien indirect ou n’ayant aucun lien avec un cas importé) 27 Nombre total de cas investigués 361

Cas hospitalisés hors service de réanimation 39 Cas hospitalisés en service de réanimation 3

0 à 14 ans 7,1 % (25 cas) 15 à 44 ans 41,9 % 45 à 64 ans 39,3 % 65 à 74 ans 7,4 % 75 ans et plus 4,3 %

Personnel soignant ayant contracté la maladie hors du territoire 33 Personnel soignant ayant un lien direct ou indirect avec les cas importés 6 Personnel soignant sans lien direct ou indirect avec des cas importés (autochtone) 4 Total personnel soignant identifié 43

21 cas sont toujours en cours d’investigation

En concertation avec Santé Publique France, le nombre de cas dit « autochtones » est dorénavant aligné sur la définition de Santé Publique France. Les précédentes catégories jusqu’à présent définies comme « Cas de transmission locale (en lien direct ou indirect avec un cas importé) » et « Cas autochtones (sans lien direct ou indirect avec un cas importé) » deviennent «Cas autochtones secondaires (en lien direct avec un cas importé) » et « Cas autochtones (en lien indirect ou sans lien avec un cas importé) »Un soignant de l’EHPAD de la Croix Rouge avait été confirmé positif au Covid-19 le 7 avril 2020.Suite aux tests de dépistage réalisés sur l’ensemble des personnels et résidents de l’établissement :- parmi les résidents : aucun cas confirmé- parmi les personnels soignants : une situation en cours d’investigation.Deux autres EHPAD ont signalé ce jour la situation d’un personnel confirmé positif et de deux autres personnels faisant l’objet d’investigation en cours. Les autres personnels, tous testés, se sont révélés négatifs.Les dépistages sont en cours auprès des résidents. Aucun d’entre eux ne présente de signes évocateurs du COVID.Toutes les précautions sont prises pour s’assurer de l’effectivité des mesures de prévention, et la surveillance des médicales des résidents est renforcée.L’ARS est en lien étroit avec les établissements, fortement mobilisés, pour le suivi de ces situations.Tous les cas confirmés font l’objet de l’identification de toutes les personnes ayant été en contact avec ces malades (entourage familial, professionnel, passagers proches dans les avions…).Toutes ces personnes « contact » sont appelées individuellement par la cellule de suivi de l’ARS en collaboration avec Santé publique France. Leur état de santé est évalué à cette occasion. Il leur est reprécisé au cours de l’entretien l’importance du respect d’un isolement strict, de la surveillance quotidienne de leur état de santé (avec prise de température) et d’appeler immédiatement le 15 en cas d’apparition de symptômes.Ces personnes font actuellement l’objet d’un suivi actif à 3 niveaux :· Il est demandé à ces contacts de rappeler tous les jours un numéro vert dédié dans le cadre de leur auto-surveillance prescrite par l’ARS· Les contacts qui ne rappellent pas régulièrement le numéro vert sont rappelés (dans le cadre d’une collaboration avec le CIC du CHU) à mi-parcours de leur quatorzaine pour s’assurer du maintien de leur isolement et de leur état de santé· l’opérateur chargé du numéro vert rappelle tous les contacts en fin de quatorzaine pour leur signifier la fin de leur quatorzaine et s’assurer là encore de leur état de santé.