6 personnes arrivées en kwassa de Mayotte arrêtées aux Comores

Commentaires (14)

1. Abd_qy976 le 31/03/2020 09:53

C est le chemin inverse les anjouannais retourne chez eux en kwassa mais le souci s ils ramènent le coronavirus à Anjouan on sera foutu à Mayotte.

2. Ti Tangue zilé zone le 31/03/2020 10:00

Koa ? Dans l’autre sens ? Retour au pays ?

3. La vérité si je mens ! le 31/03/2020 10:22

Ce propriétaire du kwassa-kwassa est dans la nature pour le moment avec ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre .

4. MôveLang le 31/03/2020 10:33

Bientôt, ils ne restera que des mahorais à Mayotte, enfin, et les autres étrangers,

5. Dagober le 31/03/2020 10:41

Ah ah qui se révolté parceque les immigré comorien entré chez eux, maintenant c'est les mahorais qui imigre chez les comorien ! Le serpent y mange sa queue. !!!!

6. Dom le 31/03/2020 10:56

C'est le monde à l'envers!

7. Toloche le 31/03/2020 10:58

Le bateau brûle les rats quittent le navire !

8. Rythme n blues le 31/03/2020 11:41

Bien dit post 7

9. Nostra le 31/03/2020 12:00

Erreur monumentale de nos politiques ! Séparer Mayotte des Comores ! Une hérésie que l'histoire paiera jusqu'à l'éternité !

Et c'est à nous, maintenant de subir ! D'ici quelques décennies vu le nombre d'enfants, La Réunion sera Mayotte bis....

10. samikroipa le 31/03/2020 12:01

enfin de bonnes nouvelles pour Mayotte , on devrait rappeler le navire Mistral vers la Réunion,car bientôt grâce aux si performants kwassa kwassa, il n'y aura plus un clandestin à Mayotte ( un rêve peut être non ??..) ils seront rentrés chez eux comme ils sont venus ....

11. PEC-PEC le 31/03/2020 12:57

Plus que 40000 et on reviendra en 1990, il faut aider à ces départs qui ne peuvent que nous mettre en joie. Un pont maritime doit se mettre ne place rapidement pour encourager la fuite à la mode Erogan ! Vite repeuplez Anjouan et Grande Comores.....

12. zourite le 31/03/2020 13:01

Mayotte est une véritable passoir dans les deux sens !



13. JEJE le 31/03/2020 13:05

Bizarrement on entend pas les assoc qui prônaient la bienvenue aux migrants comoriens a Mayotte , et bizarrement on entend plus parler non plus des migrants qui arrivent par bateaux entier en Europe , auraient ils peur du virus ??