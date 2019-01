60% des radars routiers dégradés par les "gilets jaunes"

1. JMR974 le 10/01/2019 19:59



Cela ne s'était jamais produit. JAMAIS !!!! Mais si 60% des radars ont été détruits, que ce soit par les Gilets Jaunes ou par Monsieur-tout-le-monde, ce qui revient au même, c'est une retentissante réponse à cette imbécillité du gouvernement d'abaisser la vitesse à 80km/h sur les petites routes. Des gens qui exagèrent, qui roulent trop vite, qui téléphonent au volant, qui slaloment sur la route, qui doublent n'importe où, il y en aura toujours : la preuve tous les lundis dans la presse à la Réunion (mais il est vrai qu'ici la moitié des automobilistes ne savent pas conduire). Mais au niveau national, on a voulu pousser les gens à la faute sur la route en abaissant la vitesse limite. Les gens ne sont pas bêtes, ils ont bien compris que c'était un effet tiroir-caisse. D'où la casse des radars, instruments des abus du pouvoir. Maintenant, que Rantanplan-Castaner affirme que cela risque de tuer sur la route c'est une connerie de plus. Ça ne tuera pas plus qu'avant. Rendez-vous dans un an et demi pour le bilan de cette opération merdique.