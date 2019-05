66 nouveaux logements pour des familles à Bois-de-Nèfles

Le 31/05/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 64

Les Jardins des Combavas. Voici le nom du groupe d’habitations inaugurée ce mercredi 29 mai 2019 dans le quartier de Bois-de-Nèfles Saint-Paul. Ce projet porté par la SHLMR comprend 54 logements locatifs très sociaux et 12 logements locatifs sociaux.



Ces habitations d’une surface moyenne de 62 à 96 mètres carrés s’étendent sur une parcelle de 16 000 m2. A proximité se trouvent une mairie annexe, une église, une piscine, une pharmacie, une école et une gendarmerie.



Ce chantier, lancé en décembre 2016, mobilisait 16 entreprises et générait 20 emplois à temps plein avec un pic d’activité du chantier pouvant atteindre 80 emplois. Coût total de l’opération : 11 939 120 euros.



Le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, et les autres élus saint-paulois (Annie Pignolet, en charge notamment de l’habitat social, Patrick Dorla, conseiller départemental et municipal assurant la liaison avec les habitants de Bellemène et de Bois Rouge, et Sébastien Ibar, délégué aux secteurs de l’Étang et de la Rue Jacquot) assistaient à cette inauguration.



À leurs côtés se trouvaient le président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, également troisième adjoint de la cité saint-pauloise, et Gilles Tardy, directeur général de la SHLMR.



L’occasion pour eux de remettre les clés de leurs habitations à 45 familles ainsi que des plantes aromatiques. Idéal pour démarrer leur nouvelle vie dans leur nouveau logement !