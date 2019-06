681,5 g de cocaïne saisis à Gillot : Il comptait revendre la marchandise pour régler des problèmes financiers

Le 03/06/2019 | Par N.P | Lu 2386

Les services des douanes de l’aéroport de Saint-Denis Roland-Garros ont saisi 681,5 g de cocaïne samedi 1er juin 2019.



Un passager avait été contrôlé au débarquement d'un vol en provenance de Métropole. Les agents de la brigade de surveillance extérieure (BSE) de Saint-Denis-Gillot ont passé son bagage à l’appareil à rayons X qui a fait apparaître l’image d’un flacon paraissant contenir des masses organiques suspectes.



Un flacon de lait de douche a été découvert dans sa valise. Après un nouveau passage à l’appareil à rayons X, les agents ont pu confirmer que le flacon ne contenait pas que du liquide. Douze boudins conditionnés avec du ballon de baudruche et du film alimentaire ont été extraits du flacon. Ils contenaient tous de la poudre blanche qui a réagi positivement au test chimique d’identification de la cocaïne, précisent la douane.



681,5 g de cocaïne ont ainsi été saisis, pour une valeur estimée à la revente sur le marché local à environ 100 000 €.



Le passager, résident en métropole et âgé d’une vingtaine d’années, a déclaré avoir fait le voyage à La Réunion pour des vacances. Il n’avait pris qu’un billet aller et comptait revendre la marchandise pour régler des problèmes financiers, détailles la douane.



À l’issue de la procédure douanière, sur instruction du procureur de la République, l'homme a été remis à la Sûreté départementale. Il devrait être présenté au parquet dans les prochains jours.