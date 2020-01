🌡️ Températures prévues

➡️: des nuages bas trainent sur les côtes Sud et Est et les pentes entre Saint Leu et Sainte Rose. La masse d'air est assez sèche mais quelques ondées sont néanmoins probables sur les hauteurs du Sud sauvage, sur les versants Sud et Est du volcan et entre Saint Philippe et Sainte Rose. Ailleurs le soleil a la main ce matin et il réchauffe rapidement après une nuit anormalement fraîche pour la saison dans les hauts . On a relevé 7° à Bourg Murât. Voir détails plus bas.Les conditions sont favorables au sommet du volcan et au Maïdo.les nuages d'évolution diurne s'agrègent aux pentes avec à la clé quelques gouttes possibles sur le Sud sauvage.➡️les éclaircies régalent encore sur les plages Ouest et majoritairement vers Saint Denis et Saint Pierre.Les sommets au dessus de 1800/2000m s'exposent fièrement.En revanche dans l'intérieur et dans les hauts même si la couverture nuageuse péi est peu menaçante elle colore le ciel d'un gris quasi uniforme.➡️les nuages se disloquent progressivement. Une nuit largement étoilée et assez fraîche dans les hauts s'annonce si on fait fi des entrées maritimes possibles sur le quart Sud-Est.dans la journée se manifeste surtout sur les plages de l'Ouest au Sud de Boucan jusqu' au Sud de Saint Leu et de l'autre côté sur la côte Est entre Sainte Rose et Saint André. Les rafales peuvent localement dépasser 50km/h.reste houleuse sur les côtes Sud et Sud-Est. Houle de 2m50 sur les côtes Sud-Est.dépassent les 30° sur le littoral Ouest et Nord-Est.➡️➡️05h58 le 28 --19h02 le 27🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot :