7 nouveaux cas de dengue confirmés dans l’île

Le 01/01/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 49

Le dernier bilan chiffré de la dengue a été révélé ce mardi 31 décembre 2019 dans un communiqué de la Préfecture. Du 16 au 22 décembre 2019, 7 cas de dengue ont été confirmés. Bien que le nombre de cas recensés se stabilise depuis plusieurs semaines, la circulation de la dengue se poursuit toujours sur l’île, et une nouvelle vague épidémique reste à craindre dans les mois à venir. La préfecture de La Réunion et l’ARS Océan Indien rappellent à la population, l’importance de se protéger des piqûres de moustiques et de continuer à se protéger, même malade.



Situation épidémiologique au 31 décembre 2019 (données de la Cire OI, Santé Publique France)





Depuis le début de l’épidémie



– Plus de 24 930 cas autochtones confirmés

(soit 18 188 cas depuis le 01/01/2019)

– 733 hospitalisations (dont 619 hospitalisations depuis le 01/01/2019)

– Plus de 2 400 passages aux urgences

(dont 1 941 passages aux urgences depuis le 01/01/2019)

– 20 décès, dont 12 directement liés à la dengue. (Depuis le 01/01/2019 : 14 décès, dont 9 directement liés à la dengue)





Les cas de dengue rapportés sur les deux dernières semaines se situent dans les 8 communes suivantes :



Ouest :

– Saint-Paul

– Saint-Leu



Sud :

– Saint-Pierre

– Le Tampon

– Les Avirons

– Saint-Louis



Est :

– Saint-André



Nord :

– Sainte-Marie