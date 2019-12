70 ans de mariage pour les époux Techer

Le 31/12/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 263

Il y a 70 ans, Alex et Mariette Técher se sont dit "OUI". Le couple de Saint-louisiens a fêté ses noces de platine avec tout son entourage ce samedi à La Rivière Saint-Louis, autour d'un bon carry coq.



A l'occasion de cette journée particulière pour les deux époux, Alex Técher a passé une seconde fois la bague au doigt de sa dulcinée.



Mariette et Alex se sont rencontrés lors d'un bal à Cilaos. Après quelques pas de danse, Mariette est tombée sous le charme de son prince charmant. Ce qui l'a également fait craquer, c'est le talent de chanteur de son bien-aimé.



Après tant d'années de vie commune, Alex et Mariette livrent leur petit secret pour faire durer leur couple... Ils continuent de se donner la main, comme au premier jour.



De leur amour sont nés 6 enfants, qui ont à leur tour donné la vie à 16 petits-enfants, 12 arrière-petits-enfants et 2 arrière-arrière petits-enfants.