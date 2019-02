700 000 euros détournés au comité régional sport pour tous

Le 20/02/2019

L'ex-directeur du comité régional sport pour tous de La Réunion et Mayotte, Frédéric Cliquet, est en garde à vue depuis hier, révèle le Journal de l'Ile. Il est suspecté d'une vaste escroquerie. 700 000 euros auraient été détournés en provenance du ministère des Sports, de la Fédération Française de Sport pour Tous, de la CGSS et de Pôle Emploi.

Après des mois d'une enquête ouverte par le parquet de Saint-Pierre pour escroquerie, faux et usage de faux et travail dissimulé, la brigade de recherche de saint-Pierre convoquait hier Frédéric Cliquet, son épouse, sa fille et son gendre.



L'ancien directeur du "comité régional sport pour tous" a vu les comptes de plusieurs de ses sociétés épluchés par les gendarmes. A l'origine de cette enquête, un signalement d'employés quant à la gestion du comité, en janvier 2018.



La Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS) de La Réunion a déclenché une enquête interne, qui a révélé de nombreux dysfonctionnements et des malversations présumées. Le directeur a été remercié dès février 2018. La Fédération Française Sports pour Tous, de par la gravité des faits, a déposé plainte pour escroquerie auprès du parquet de Saint-Pierre en avril 2018. La fédération a, de plus, engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en vue de la liquidation judiciaire du comité régional, prononcée en septembre 2018.



Frédéric Cliquet était président d'une association, Réuni Sport, elle-même à la tête d'une nébuleuse d'associations diverses. La structure a compté jusqu'à 1600 salariés, et récoltait nombre de subventions. Frédéric Cliquet ouvre une école du sport, et organise la formation du personnel encadrant de toutes ces associations sportives, moyennant finances. Il aurait empoché l'argent des licences associatives, mais aussi détourné diverses subventions. Ses biens sont surveillés par la brigade de recherches, le produit de la vente d'une maison a été saisi.



Le détournement total de 700 000 euros aurait été au préjudice du ministère des sports, via des subventions, du pôle emploi via des subventions à la formation, de la CGSS via le non-paiement de charges sociales.