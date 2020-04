76% des Français estiment que le gouvernement a menti sur les masques

Le 13/04/2020 | Par Nicolas Payet

Selon Le Figaro, qui a commandé, avec France Info, un sondage à Odoxa, 76% des Français estiment avoir été trompés par le gouvernement quant aux masques, car il aurait agi "en les dissuadant d’en porter parce qu’il n’y en avait pas suffisamment pour les soignants".



La défiance touche même les sympathisants LREM: ils sont un sur deux à penser que le gouvernement a menti. De plus, sur l'échantillon de mille personnes, 73% pensent que "le gouvernement n’a pas fait ce qu’il fallait pour équiper les soignants et les hôpitaux".



72% des français estime que le port du masque devrait être rendu obligatoire, un chiffre qui monte à 81% chez les plus de 65 ans.

Si des maires ont pris des arrêtés d'obligation de port du masque, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner leur a demandé de les abroger, au prétexte notamment que leur utilité n'est pas prouvée médicalement.