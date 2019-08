8 nouveaux bus communaux pour la population du Tampon

Le 27/08/2019 | Par Mairie du Tampon | Lu 79

A la suite de la délibération du 20 juillet 2019 (affaire 11), la commune du Tampon a procédé le 24 aout dernier à la présentation des 8 bus communaux.



En effet, la Commune du Tampon a investi dans l'achat de 8 bus Mercedes de 51 places chacune et 4 places pour personnes en fauteuil roulant. Les bus sont climatisés, avec des sièges inclinables, confortables pour le dos et avec des reposes pieds. Le coût est de 150 000 euros par bus.



Ces bus consisteront à transporter des personnes dans les conditions de propreté, de confort et de sécurité dans le cadre d'activités au bénéfice de la population comme les journées au camp de l'étang salé, des centres aérés, des sports vacances...



Les associations sportives pourront transporter les joueurs et les supporteurs dans les grandes compétitions, y compris à l’extérieur de la ville. Tandis que les associations de 3e jeunesse pourront aller danser et sortir dans les manifestations diverses, ici ou ailleurs.



Retrouvez quelques photos de l'événement :