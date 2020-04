8 nouveaux cas de coronavirus à La Réunion, 402 au total

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 8 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 à La Réunion, ce vendredi 17 avril à 15h00, soit au total 402 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.



Du fait de restrictions d’arrivées sur le territoire et par conséquent de la diminution du nombre de cas importés, le nombre de nouveaux cas confirmés a fortement diminué depuis fin mars. Les autorités sanitaires appellent cependant la population à la plus grande vigilance.



1) Situation épidémiologique au 17 avril 2020



Les chiffres du jour



394 cas investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France :





Tranches d’âge : Les cas importés représentent 71 % des cas.

8 cas sont toujours en cours d’investigation



A ce jour, près de 3 100 personnes ont été identifiées dans le cadre du contact-tracing organisé par l’ARS.



Toutes ces personnes ont été contactées par l'ARS afin de leur demander un confinement strict, de s'assurer de leur état de santé, de les orienter sans délai vers le SAMU-15 en cas d'apparition de signes et de leur livrer des masques afin de s'assurer d'une protection envers leur entourage proche.

2) Situation sanitaire

Evolution de la courbe épidémiologique



Du fait de restrictions d’arrivées sur le territoire et par conséquent de la diminution du nombre de cas importés, le nombre de nouveaux cas confirmés a fortement diminué depuis fin mars.



Le nombre de cas autochtones (qu’ils aient été en lien ou pas avec des cas importés), reste stable et faible : entre zéro et 10 cas par jour. Cela traduit de probables circulations ponctuelles et localisées et/ou à bas bruit sur le territoire, sans toutefois qu’aucune chaine de transmission autochtone ou foyer épidémique n’ait clairement été identifié à ce jour.



Avec la diminution forte du nombre de cas importés et le maintien d’un nombre de cas autochtones à un faible niveau, la proportion de cas autochtones augmente :

· 4% au cours de la semaine du 23 au 29 mars,

· 15% au cours de la semaine du 30 mars au 05 avril,

· 54% pendant la semaine du 06 au 12 avril.