80.000 barquettes servies chaque jour à La Réunion: Un marathon zéro déchet lancé ce samedi

Les barquettes et couverts en plastique, les bouteilles de soda, de lessive, les boites de chocolat dégueulasse en plastique, les tranches de jambon sous cellophane, la poupée Barbie suremballée, les sprays non reclyclés, les capsules de café en aluminium (le design avant tout !), les dizaines de clips en plastiques sur une chemise neuve...liste non exhaustive... Il y a du chemin à parcourir ! Mais que se passera-t-il lorsque le consommateur de repas à emporter emmènera une barquette réutilisable, mal lavée et pleine de caca ? Qui sera responsable de l'intoxication alimentaire ? Si ces questions de partage de responsabilité ne sont pas réglées clairement, il risque d'y avoir des réticences de la part des commerçants. Les consommateurs gratelles sont très procéduriers !

3. etpuisquoi! le 16/05/2019 07:27



J'ose espérer que la barquette réutilisable le sera par la même personne qui l'aura lavée et non remise dans le circuit. Les commerçants ne laveront pas toutes les barquettes qui seront retournées par les usagers. Pas très clair et incomplet cet article...

Sinon effectivement c'est un bon moyen de réduire le plastique. Il ne faut pas donner non plus des couverts jetables, chacun devra utiliser les siens. C'est une habitude à prendre et pas contraignante.