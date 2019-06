82km/h à Pierrefonds, 28° à Saint Gilles et 8.2° au volcan...

Le 21/06/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 156

https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

REUNION

Bon après midi la Réunion!

REMARQUES GENERALES:

1:

l'alizé soutenu

2:

3:

Samedi : le vent reste soutenu, surtout sur le Nord et le Sud avant, enfin, une décélération plus sensible Dimanche.

4:

Ci-dessous à 12heures, les plus fortes rafales portées à ma connaissance depuis ce matin :

Pierrefonds: 82km/h

Pont Mathurin: 75km/h

Gillot: 72km/h

2019 JUIN 21 12h30Photo: 13heures: le soleil perce assez souvent depuis ce matin au volcan mais les températures restent en dessous de 10°. METEO REUNIONmaintient trois zones relativement distinctes:-[a]: les passages d'averses sont moins nombreux qu'hier et de belles éclaircies ont même été remarquées ce matin. Le sommet du volcan est par ailleurs souvent au dessus des nuages.Ces derniers n'ont pas disparu pour autant et arrivent encore du large, mouillant le littoral entre Sainte Rose et Saint André de façon intermittente.De belles éclaircies seront encore notées localement cet après midi. Il fait relativement doux dans les plaines mais froid au volcan où la température reste inférieure à 10° sous abri.La zone reste exposée à l'arrivée d'averses ce soir et la nuit prochaine. Ces averses pourront toucher davantage les régions de Sainte Rose/Saint Philippe et du volcan.Les rafales de vent atteignent ou dépassent parfois 60km/h notamment vers Bras-Panon et le volcan.-[b]: cette zone est exposée aux plus fortes rafales qui peuvent dépasser 80km/h notamment vers Saint Pierre mais aussi sur les premières pentes au niveau de Gillot. Le vent soutenu avec de fortes rafales pousse les nuages et maintient un temps ensoleillé. La nuit prochaine des averses passagères touchent les hauts de Sainte Suzanne et de Sainte Marie.[C]: abritées par le relief sont déventées avec un régime de brises.Le soleil matinal n'a subi aucune entrave et a fait monter les températures. Météo France rapporte 28° à Saint Gilles à midi. Dans le même temps, un joli 15.3° à 1790m d'altitude à la station l'Éco-Gite des Tamarins/3Bassins( MétéoR Océan Indien ) est à noter.Cet après midi les nuages sur les pentes sont moins fournis que prévu et le soleil garde la main.Ce soir et en début de nuit, les températures baissent rapidement dans les hauts.la haute mer est houleuse. La houle d'alizé peut atteindre 3m.Température du lagon: autour de 25°.Sur ce je vous souhaite un excellent après midi et une douce soirée.Patrick Hoareau.