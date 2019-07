84,1%, un taux de réussite record pour les examens de niveau V (CAP, BEP, MC) dans l'académie

Le 09/07/2019 | Par N.P | Lu 364

Cette année, l’académie compte 5 613 diplômés de niveau V (CAP, BEP, Mention complémentaire). Le taux de réussite est de 84,1 %, en augmentation de 1,4 point par rapport à celui de la session de juin 2018 (82,7 %), indique le Rectorat de La Réunion.



L’augmentation concerne les résultats de la Mention complémentaire (+11,4 points), mais également du CAP (+1,8 point) et du BEP (+0,2 point).



L’académie compte 11 diplômés de plus pour 92 candidats de moins présents à l’ensemble de ces examens.



Le taux de réussite au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) s’élève à 83,3 %, atteignant ainsi un niveau historique pour l’académie. Au total, 3 604 candidats se sont présentés à l’examen final et 3 001 ont été admis.



Également un taux record pour les brevets d’enseignement professionnel (BEP), avec 84,9 % de réussite. Sur les 2 953 candidats présents, 2 508 ont été reçus.



121 candidats se sont présentés cette année à la mention complémentaire de niveau V (MC) et 104 ont été admis. Le taux de réussite est de 86 %.