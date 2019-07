87 infractions routières relevées ces dernières 24 heures

Les forces de l'ordre plus mobilisées que jamais en ce weekend festif pour de milliers néo-bacheliers de l'île. Du 5 au 6 juillet, les agents de la DDSP (Direction départementale de la Sécurité publique de La Réunion) ont effectué 13 opérations de contrôle sur l'ensemble du territoire. 87 infractions ont été relevées dont 5 délits.



Parmi ces 5 délits, on retrouve 2 conduites sous l'empire d'un état alcoolique (deux taux relevés compris entre 0,42 et 1,60mg/l d'air expiré), 2 défauts d'assurance et 1 défaut de permis de conduire.



D'autres contraventions ont également été relevées par les forces de l'ordre. Parmi elles: 15 défauts de contrôle technique, 8 usages de téléphone, 3 conduites sous l'empire d'un état alcoolique, 1 excès de vitesse, 4 non-respect de la signalisation et 1 défaut de port de casque.