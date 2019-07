Echanges entre les élèves et les artistes sur “la voix”.

8ème édition du Festival Opus Pocus

Le 24/07/2019 | Par TCO | Lu 73

C’est parti pour la 8ème édition du Festival Opus Pocus ! Du 2 au 25 août 2019, La Réunion va vibrer aux rythmes de la musique et des belles voix des musiciens péï ou de renommée internationale !

Après l’accordéon, la guitare, les cuivres, la basse et la contrebasse, le piano, les saxophones et la batterie, c’est au tour de “la voix” d’être à l’honneur à l’occasion de la 8ème édition du Festival Opus Pocus. Du reggae au jazz, en passant par le maloya, l’afrobeat, le funk ou encore la pop… Il y en aura pour tous les goûts ! Mais au festival Opus Pocus, il n’y a pas que des concerts ! Il y a aussi : des ateliers et des spectacles jeune public, des master classes, des jam sessions, des expositions et des projections de films documentaires. Impossible que ce beau programme ne puisse pas vous intéresser !

Le label EFFE (Europe for festivals, Festivals for Europe) 2017-2018 a été attribué à 715 festivals de 39 pays, toutes disciplines artistiques confondues… dont Opus Pocus (le plus au Sud !).Cette initiative de l’Union Européenne distingue les festivals qui défendent la qualité artistique et ont un impact significatif aux plans local, national et international. Opus Pocus a été aussi remarqué pour le lien que le festival a développé avec les artistes réunionnais et pour son action auprès du jeune public et des musiciens amateurs.