9 enfants de djihadistes, dont des neveux et nièces des frères Clain, sont de retour en France

Commentaires (9)

1. olive le 24/09/2019 12:52

chouette... logés, nourris, blanchis aux frais de l'Etat je suppose donc avec nos impôts : ils ont payé leur billet d'avion ? ben non, ils n'avaient pris qu'un aller simple pour la Syrie mais ils exigent aujourd'hui d'être rapatriés. et on va les chercher, les loger. pitoyable. ils ont craché sur ceux qui les ont ramenés ? ils ont dit merci ?

2. Grangaga le 24/09/2019 13:10

Mwin té po lirr' in z'is'twarr' ….la dingu'...…..

In ins'tan, mi krwa té lié èk' lo foto mwin…….

Mi di té, bé bann' na là, y trapp' pa la dingu' di tou sa……..

Vu koman zot' lé ...akoutré…….

3. Jean Payet le 24/09/2019 13:16

la france, le seul pays a acceuillir a bras ouvert les terroristes

4. Nootfierte le 24/09/2019 13:33

Amene les la reunion y a déjà assez de merde comme sa en metropole comme dites vous retour au source noot Racine noot etc beh envoi

5. Zarin le 24/09/2019 13:47

Comment détruire une civilisation (par Boris Cyrulnick)



Comment expliquez-vous une telle violence au nom d'une religion ?



Cela s'est déjà vu dans le passé. Cela existe depuis longtemps. On met la haine dans des quartiers en difficulté, on repère les enfants, on leur offre des stages de formation. Ce sont des groupes politiques qui utilisent le terrorisme comme une arme. Quand la haine est semée, on repère les enfants les plus faciles à fanatiser et on les envoie au sacrifice. Cette organisation est financée par les gens du pétrole et de la drogue, qui ont des intentions politiques sur le Moyen-orient et l'Occident...

6. Le Jacobin le 24/09/2019 14:11

Les grands parents réclament leurs petits enfants et la fille qui va avec, ce qu'elles ne faisaient pas auparavant quand le mari et la fille faisait exploser des bombes partout en France au mépris de la vie humaine.



Mais bien sur en France il y a le prétoire tandis que chez leurs anciens parents djihadistes la justice c'est le Kalachnikov.



La Maman est pure pure pure, j’entends déjà son avocat plaider que le crime n'a pas été commis sur le sol Français.



Le couillons levez vous LA FRANCE.....BORDEL.

7. Kiki le 24/09/2019 14:21

Ces mêmes enfants à qui on lançait de la nourriture comme à des oiseaux et qui les ramassaient un à un ? voudrai ôter ces images de ma tête mais ça restent gravées au plus profond de ma mémoire. QUI SOMMES NOUS ?

8. titi974 le 24/09/2019 15:12

Et tout cela avec le fric du contribuable c 'est lamentable et consternant de voir à quel point les décideurs sont cons.....