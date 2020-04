96000 masques chirurgicaux et 64000 masques FFP2 arrivent ce jeudi à La Réunion

Le 01/04/2020 | Par Zinfos974 | Lu 1200

La directrice de l'Agence régionale de santé a fait le point, aux côtés du préfet Jacques Billant, sur le volet sanitaire de la crise du Covid-19 à La Réunion.

Ce mercredi 1er avril, La Réunion comptabilise 281 personnes contaminées par le coronavirus.



Le cas autochtone reste un mystère



Sur ces 281 personnes, 241 ont déjà fait l’objet de toutes les investigations utiles. 195 personnes ont contracté le virus à l’extérieur de La Réunion et 45 personnes ont attrapé la maladie sur le sol réunionnais. "Pour chacune d’entre elles, le patient source a toujours été identifiée. Il s'agissait à chaque fois d'un voyageur", rappelle Martine Ladoucette.



Mais demeure une seule personne qui a contracté la maladie et pour laquelle, à ce jour, l'ARS n’a pas pu identifier le patient source. "C’est le seul cas de figure où nous n’avons pas les circonstances", reconnaît-elle.



Un patient hospitalisé dans un état sévère



Au rayon des bonnes nouvelles, la directrice indique que jusqu'à ce matin, six personnes étaient encore hospitalisées en réanimation, "mais nous avons eu des sortants et le CHU vient de m’indiquer que nous n’avons plus que trois personnes en réanimation" (à 17H, ndlr).



Deux d'entre eux sont dans un état stable. Par contre, une personne lutte actuellement pour la vie. Elle subit une forme très sévère de la maladie.



Par ailleurs, l'autorité sanitaire enregistre la guérison de 40 personnes depuis le début de l’épidémie sur le sol réunionnais.



Enfin, 1600 personnes considérées comme "cas contact" de personnes contaminées, continuent à être suivies par les services de l’ARS.



Un numéro spécial Réunion ouvert



Mise en place de ce numéro d’appel de soutien médico-psychologique spécifique à La Réunion. Il fonctionne depuis ce lundi 30 mars et il s’adresse aussi bien aux professionnels de santé qu’à la population générale. Il s’agit d’un numéro vert gratuit, avec au bout du fil, des bénévoles, mais aussi, si nécessaire, des professionnels comme des psychologues.



(Enfin) une cargaison de masques ce jeudi



"Je voudrais parler des masques chirurgicaux et FFP2. Je réaffirme mon engagement pour que les livraisons en provenance de métropole se fassent. Nous savons aussi aujourd’hui que la nouvelle livraison nationale va arriver demain pour 96000 masques chirurgicaux et 64000 masques FFP2. Ce sera la première fois que nous recevrons une quantité de masques FFP2 supérieure à 60000 unités", affiche Martine Ladoucette.