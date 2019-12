À 144km/h, ivre, sans assurance... et 3 enfants à bord

Le 18/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 2150

La Brigade motorisée de Saint-Benoît a mis en place un contrôle de la vitesse sur l'axe RN 2 à hauteur de Bras-Panon, dans les 2 sens de circulation, en début de soirée du mardi 17 décembre 2019, dans le créneau réputé accidentogène 17h/21h.



Au cours de ce service, un jeune conducteur a été contrôlé à la vitesse de 162 km/h pour les 100 km/h autorisés, à bord de sa voiture Peugeot 308 RCZ. Son permis lui a été retiré sur le champ et le véhicule placé en fourrière immédiatement, indiquent les forces de l'ordre.



Parallèlement, un autre automobiliste en excès de vitesse a été dépisté positif à l'alcool avec un taux de 0.52 mg/l sur la commune de Bras-Panon. Rétention du permis de conduire effectuée.



Mais la palme de l'inconscience revient à un 3e automobiliste, contrôlé à 144km/h à bord d'une Seat Altea, avec un taux d'alcool de 0.47 mg/l en récidive, son véhicule non assuré et son contrôle technique non fait... Avec à son bord 3 enfants de 16, 12 et 4 ans. Le véhicule a été placé en fourrière.



4424 immobilisations de véhicules cette année



Depuis le début d'année, les militaires de la gendarmerie ont procédé à 4424 immobilisations de véhicules, dans le cadre d'infractions graves génératrices d'accidents et à 67 mises en fourrière immédiates, sur décisions des autorités administratives et judiciaires, pour les cas les plus graves. Malgré l'annonce des différents contrôles, les forces de l'ordre déplorent le manque de vigilance et de prudence des automobilistes.



Lors des contrôles routiers renforcés opérés le vendredi 13 décembre 2019, 115 infractions ont été constatées, dont 98 infractions graves génératrices d'accidents : 48 excès de vitesse, 8 délits de fuite interceptés ou identifiés, 3 alcoolémies, 8 ceintures et 1 casque, 28 téléphones et 2 refus de priorité.



"Le prochain contrôle annoncé des forces de l'ordre, aura lieu jeudi 19 décembre 2019 dans l'après-midi, sur l'ensemble des axes du département. Une nouvelle fois, les usagers de la route sont informés des contrôles mis en place par la Gendarmerie et la Police. Restez vigilants...", termine la gendarmerie.