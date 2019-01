A 18 ans, à la rue, il vole pour avoir un toit sur la tête

Le 15/01/2019 | Par N.P | Lu 950

Un jeune homme de 18 ans, en déshérence, ayant quitté le domicile familial à 16 ans, avait début décembre volé une barre chocolatée et une pile plate dans le but d'être placé en détention. La veille de son larcin, il s'était rendu au commissariat, suppliant d'être incarcéré. Ayant bien sûr reçu fin de non recevoir, il a volé 5 euros de marchandises au jumbo Duparc, relate ce matin la presse écrite. Le jeune homme était jugé hier à Champ-Fleuri, sorti de sa détention provisoire pour l'occasion.



Hier, au tribunal, il avait changé d'avis sur la prison, qui s'est révélée un toit moins agréable qu'il n'imaginait: il a passé un temps en quartier disciplinaire pour insulte à surveillant, et demandait sa remise en liberté. Plutôt la rue que la prison. Les magistrats ont préféré le laisser en détention, pour 3 mois. Le jeune majeur avait en effet déjà commis des larcins.