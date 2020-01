À 44 ans, cette Britannique attend son 22ème enfant

Le 08/01/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 903

Celle qu’on appelle "La plus grande famille d’Angleterre" s’apprête à s’agrandir encore, alors que Sue Radford, 44 ans, est enceinte de 6 mois, comme elle l’a annoncé sur les réseaux sociaux.



Déjà parents de 21 enfants, Sue et Noel Redford, son mari, exposent avec joie leur famille hors du commun sur les réseaux, et notamment sur Instagram et Youtube, où pas moins de 189.000 abonnés les suivent.



Le couple britannique est ainsi déjà parent de 11 filles et 10 garçons, dont le plus âgé à 30 ans et la dernière a à peine plus d’un an.