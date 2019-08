À Sans Souci, c’est la fête !

À propos de Sans Souci

Historiquement, ce quartier à l’origine s’est peuplé avec l’arrivée des habitants de Mafate. Fort de son identité, grâce à son attachement aux coutumes, aux traditions et à son artisanat local, Sans Souci, village typique des hauts entre Mafate et le littoral ouest, ce quartier fait partie intégrante de l’histoire de La Réunion. Sans Souci est aujourd’hui un quartier renouvelé qui se transforme et s’embellit, tout en gardant sa forte identité de village créole.

Il y aura de l’ambiance ce samedi 10 août dans le quartier de Sans Souci ! Ce village des hauts de Saint-Paul souhaite célébrer le vivre ensemble et transmettre nos traditions dans le but de préserver son âme de village créole.L’amicale de Sans Souci, en partenariat avec la Semader et la ville de Saint-Paul, organise l’événement annuel mettant cette année à l’honneur le vivre ensemble et la tradition au cœur du quartier de Sans Souci. L’objectif : partager ce savoir vivre avec les Réunionnais et l’ensemble des habitants du quartier.Ce samedi 10 août à Sans Souci, plusieurs animations sont prévues sur le plateau noir dès 9h. Au programme des festivités : balades en charrette bœuf toute la journée, exposition d’objets lontan, atelier de tressage… Bref, il y en aura pour tous les goûts !Lino, humoriste et comédien connu et apprécié à La Réunion, partagera en avant-première et avec humour le vivre-ensemble à Sans Souci.Seul moyen de transport à l’époque, la charrette bœuf servait à transporter la canne à sucre. Remis au goût du jour lors de cette fête, venez vous balader et profiter du paysage de Sans Souci. Grâce au savoir transmis par son grand-père, Sandy est aujourd’hui un des rares charretiers de l’île et partagera avec nous sa passion tout au long de la journée.Les habitants auront la surprise de croiser un cortège de mariage atypique. Une mise en scène pour montrer aux jeunes générations à quoi ressemblait un mariage à l’époque « lontan » et surtout rappeler de bons souvenirs aux gramounes du quartier. Le couple et son cortège se promèneront dans tout le quartier à bord d’une charrette bœuf.Retrouvez l’ambiance des bals populaires de la Réunion lontan. A l’époque, les Réunionnais aimaient se retrouver pour « craz » un séga au rythme de l’orchestre en cuivre. A partir de 13h30 venez danser sur les chansons créoles qui ont marqué la tradition réunionnaise. De quoi passer un bon moment en toute convivialité.9h00 : Mariage Lontan de Sans Souci10h30 : Lino, artiste humoriste13h30 : Grand bal la poussière17h00 : Défilé miss ronde, miss Saint-PaulBouquet final : des concerts sont prévus à partir de 18h pour terminer la soirée en beauté : Sundri Feeling, Lumière, Mirage, Kitty Shery, Mister Ramsy…