À ceux que ça intéresse… Le tome 2 de mes « Souvenirs d’une enfance créole »

Le 06/06/2019 | Par Jules Bénard | Lu 56

Comme vous avez pu le lire, notamment sur Zinfos 974, le second tome de mes « Souvenirs d’une enfance créole » est sorti des presses.Je serai heureux de vous le dédicacer à la Librairie Gérard de Saint-Denis, ce samedi 8 juin, partir de 15 heures.Mais je tiens à le préciser : même si vous ne désirez pas l’acquérir, moi, je serai heureux de vous serrer dans mes bras.L’AMITIÉ VAUT QUAND MÊME MIEUX QUE QUELQUES EUROS… NON ?Je vous aime tous et je sais que la réciproque est là.