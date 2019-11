À l’école du bien manger à Roche Plate

Le 22/11/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 75

Préparer une pâte maison pour fabriquer des cookies personnalisés. Découper des morceaux de fruits locaux pour faire du jus d’orange ou mixer du manioc… Les douze enfants de primaire de l’école de Roche Plate, leurs parents et leurs deux enseignantes passaient en mode Top chef ce jeudi 21 novembre 2019.



Découvrez le reportage photo de cette journée enrichissante pour ces habitants du cirque de Mafate. Tous participaient à une action sur la nutrition portée par la ville de Saint-Paul et ses différents partenaires (lire par ailleurs). Cette action s’intègre en effet au projet d’éducation nutritionnelle de la commune saint-pauloise validé en octobre 2018 par le conseil municipal de la ville (voir ci-dessous).



Objectif de l’opération : impliquer enfants, et parents, conviés pour l’occasion, afin de leur communiquer un maximum d’informations liées à l’équilibre alimentaire.



Pourquoi cette action de sensibilisation ? Cette action se déroule suite à un diagnostic du service de la Direction de la Restauration scolaire et de la Nutrition de la ville de Saint-Paul et de ses partenaires. Le matin, les enfants de l’école de Roche Plate prennent habituellement leurs petits-déjeuners chez eux avant de prendre un verre de lait et un fruit fournis par la commune à 8h30.



Puis ils mangent dans la matinée un goûter, souvent très riche, donné par leurs parents avant de consommer le repas du midi.



À l’issue des échanges organisés ce jeudi 21 novembre, les familles et les deux enseignantes de l’école de Roche Plate validaient une modification dans l’organisation des goûters. Convaincue, la dizaine de parents accepte de décaler la collation à 10h15. Les élèves de Roche Plate n’auront plus à apporter leur goûter.



Celui-ci sera remplacé par le lait et le fruit servis à 10 heures. Cette décision colle ainsi aux recommandations nutritionnelles et au nécessaire équilibre alimentaire expliqués ce jeudi par les partenaires auprès des parents présents.



Les marmailles de Roche Plate s’éveillent au goût Avant de découper les fruits ou de cuire leur cookie, les 12 élèves mafatais et leurs deux enseignantes participent à une activité sensorielle initiée par l’association Goût et nature. Dans l’une des deux salles de classe, les enfants assis en arc de cercle écoutent attentivement l’animatrice de l’atelier, chargée d’éveiller leurs sens.



À tour de rôle, tous sentent à l’aveugle des ingrédients utilisés plus tard dans leurs recettes, contenus dans une petite boîte. Chocolat, coco, bilimbi, poire, pistache…



Ils goûtent ces produits dans la foulée. Une découverte ou une redécouverte sensorielle pour certains d’entre eux. L’occasion aussi d’évoquer leurs fruits préférés.



Les parents sensibilisés à l’équilibre alimentaire Pendant l’éveil sensoriel des petits mafatais, leurs parents échangent, eux, avec des partenaires présents. Ces derniers les informent sur les caractéristiques nutritionnelles du riz, des fruits et des autres aliments. Le moment de détailler les bons gestes pour nourrir les enfants de manière équilibrée.



Les partenaires les alertent notamment sur les goûters, souvent industriels, très riches et parfois déconseillés car composés de plus de 50 % de sucre.



Des conseils utiles pour Julie, maman du petit Ethan, âgé de 4 ans. « J’ai appris des choses. Que l’on n’avait pas forcément besoin de viande à chaque repas. Que les féculents assez présents peuvent être sources de protéines », souligne-t-elle à la fin de l’atelier.



En face de la Mafataise, à l’extérieur de la classe, se trouve Virgina. Elle discute avec sa fille Maria. La mère de famille affiche un large sourire après les échanges.



« Je trouve cette action positive car les parents ne fourniront plus le goûter du matin. Les enfants mangeront plutôt un fruit. C’est mieux », indique-t-elle, consciente de la trop grande richesse de certains goûters donnés à sa fille.



Elle et les autres parents reçoivent des recommandations sur l’activité physique et les dangers de la sédentarité. Obtiennent également des conseils sur les « assiettes santé », les protéines, le nutriscore, l’étiquetage des produits. Des principes essentiels pour bien manger.

Avant de découper les fruits ou de cuire leur cookie, les 12 élèves mafatais et leurs deux enseignantes participent à une activité sensorielle initiée par l’association Goût et nature. Dans l’une des deux salles de classe, les enfants assis en arc de cercle écoutent attentivement l’animatrice de l’atelier, chargée d’éveiller leurs sens.À tour de rôle, tous sentent à l’aveugle des ingrédients utilisés plus tard dans leurs recettes, contenus dans une petite boîte. Chocolat, coco, bilimbi, poire, pistache…Ils goûtent ces produits dans la foulée. Une découverte ou une redécouverte sensorielle pour certains d’entre eux. L’occasion aussi d’évoquer leurs fruits préférés.Pendant l’éveil sensoriel des petits mafatais, leurs parents échangent, eux, avec des partenaires présents. Ces derniers les informent sur les caractéristiques nutritionnelles du riz, des fruits et des autres aliments. Le moment de détailler les bons gestes pour nourrir les enfants de manière équilibrée.Les partenaires les alertent notamment sur les goûters, souvent industriels, très riches et parfois déconseillés car composés de plus de 50 % de sucre.Des conseils utiles pour Julie, maman du petit Ethan, âgé de 4 ans. « J’ai appris des choses. Que l’on n’avait pas forcément besoin de viande à chaque repas. Que les féculents assez présents peuvent être sources de protéines », souligne-t-elle à la fin de l’atelier.En face de la Mafataise, à l’extérieur de la classe, se trouve Virgina. Elle discute avec sa fille Maria. La mère de famille affiche un large sourire après les échanges.« Je trouve cette action positive car les parents ne fourniront plus le goûter du matin. Les enfants mangeront plutôt un fruit. C’est mieux », indique-t-elle, consciente de la trop grande richesse de certains goûters donnés à sa fille.Elle et les autres parents reçoivent des recommandations sur l’activité physique et les dangers de la sédentarité. Obtiennent également des conseils sur les « assiettes santé », les protéines, le nutriscore, l’étiquetage des produits. Des principes essentiels pour bien manger.

Gros succès pour l’atelier cuisine parents-enfants Confectionner un cookie avec des fruits selon ses goûts. Voici l’un des principaux objectifs de l’atelier nutrition-santé organisé après les deux premiers ateliers. Les enfants, aidés des partenaires du jour, des enseignantes et de leurs parents, préparent une recette réalisée selon les recommandations nutritionnelles du jour.



Coco, banane, pomme, poire, chocolat, vanille… Tous ces ingrédients découpés puis intégrés à la recette complètent la pâte à cookies constituée notamment de manioc. Les plus petits mafatais s’occupent de découper les oranges et de les presser pour un jus de fruit frais local.



De l’autre côté de la table, les plus grands peaufinent les cookies. Fabriquent la pâte, découpent et mixent les ingrédients, dressent leur création avant de la passer au four…



Les douze marmaille fabriquent leur cookie. Comme vous le verrez sur les photos, le chocolat prédomine sur certains desserts. Les fruit de saison figurent aussi dans les préparations, équilibre alimentaire oblige. L’activité se termine dans une bonne humeur communicative.



Parents, enfants, partenaires et équipe éducative affichent leur enthousiasme de vivre ce moment de partage.

Confectionner un cookie avec des fruits selon ses goûts. Voici l’un des principaux objectifs de l’atelier nutrition-santé organisé après les deux premiers ateliers. Les enfants, aidés des partenaires du jour, des enseignantes et de leurs parents, préparent une recette réalisée selon les recommandations nutritionnelles du jour.Coco, banane, pomme, poire, chocolat, vanille… Tous ces ingrédients découpés puis intégrés à la recette complètent la pâte à cookies constituée notamment de manioc. Les plus petits mafatais s’occupent de découper les oranges et de les presser pour un jus de fruit frais local.De l’autre côté de la table, les plus grands peaufinent les cookies. Fabriquent la pâte, découpent et mixent les ingrédients, dressent leur création avant de la passer au four…Les douze marmaille fabriquent leur cookie. Comme vous le verrez sur les photos, le chocolat prédomine sur certains desserts. Les fruit de saison figurent aussi dans les préparations, équilibre alimentaire oblige. L’activité se termine dans une bonne humeur communicative.Parents, enfants, partenaires et équipe éducative affichent leur enthousiasme de vivre ce moment de partage.

Un repas partagé avec les parents à la cantine Le moment de partage se poursuit à la cantine où les douze marmailles et leurs parents s’installent. Un rendez-vous marqué par la convivialité. Le menu du jour (le même que dans les autres écoles de Saint-Paul ce 21 novembre) se compose d’une salade de duo de choux avec de l’emmental.



D’un carry pintade au combava accompagné de riz et de haricots rouges. Avant la dégustation d’une salade de fruits frais (ananas, banane, pastèque), en partie préparée par les élèves et leurs parents.



Le bilan de ce repas s’avère positif avec un succès pour la pintade et la salade de fruits notamment. Une satisfaction pour les deux agents chargés de la préparation des repas.



Le duo reçoit chaque semaine tous les ingrédients nécessaires à la fabrication des repas pour toute la semaine.



Le travail des marmailles de Roche Plate sur la santé

Salades, carottes, tomates, mûres, brèdes, radis, haricots… Le potager des enfants de l’école de Roche Plate ne manquent pas de ressource.



Les élèves l’entretiennent toutes les semaines afin de récolter des produits 100 % péi et bios. À côté de ce petit carré, se trouve aussi un bac à compost bien rempli ce jeudi avec les épluchures de fruits et de légumes du jour.



Les marmailles travaillent également sur la nutrition dans leurs salles de classe. En cours, avant cette action de sensibilisation, ils apprennent les notions pour bien manger et respecter un équilibre alimentaire.



Ce jeudi, ils en profitent pour poser plusieurs questions aux partenaires présents. Sur les bonnes proportions de viande, de fruit ou de légume à manger. Une séance de travail avant la tant attendue dégustation de cookies faits maison. Et à observer leurs réactions, les marmailles apprécient leur dessert. Un véritable goûter équilibré !

Le moment de partage se poursuit à la cantine où les douze marmailles et leurs parents s’installent. Un rendez-vous marqué par la convivialité. Le menu du jour (le même que dans les autres écoles de Saint-Paul ce 21 novembre) se compose d’une salade de duo de choux avec de l’emmental.D’un carry pintade au combava accompagné de riz et de haricots rouges. Avant la dégustation d’une salade de fruits frais (ananas, banane, pastèque), en partie préparée par les élèves et leurs parents.Le bilan de ce repas s’avère positif avec un succès pour la pintade et la salade de fruits notamment. Une satisfaction pour les deux agents chargés de la préparation des repas.Le duo reçoit chaque semaine tous les ingrédients nécessaires à la fabrication des repas pour toute la semaine.Salades, carottes, tomates, mûres, brèdes, radis, haricots… Le potager des enfants de l’école de Roche Plate ne manquent pas de ressource.Les élèves l’entretiennent toutes les semaines afin de récolter des produits 100 % péi et bios. À côté de ce petit carré, se trouve aussi un bac à compost bien rempli ce jeudi avec les épluchures de fruits et de légumes du jour.Les marmailles travaillent également sur la nutrition dans leurs salles de classe. En cours, avant cette action de sensibilisation, ils apprennent les notions pour bien manger et respecter un équilibre alimentaire.Ce jeudi, ils en profitent pour poser plusieurs questions aux partenaires présents. Sur les bonnes proportions de viande, de fruit ou de légume à manger. Une séance de travail avant la tant attendue dégustation de cookies faits maison. Et à observer leurs réactions, les marmailles apprécient leur dessert. Un véritable goûter équilibré !

Deux classes à l’école de Roche Plate

L’établissement de Mafate se compose de deux classes. L’une pour six élèves, du CP au CE1. L’autre pour six autres enfants, du CE2 au CM2. 12 marmailles sont scolarisés à Roche Plate.

L’établissement de Mafate se compose de deux classes. L’une pour six élèves, du CP au CE1. L’autre pour six autres enfants, du CE2 au CM2. 12 marmailles sont scolarisés à Roche Plate.