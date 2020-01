A l'heure des soldes, ils sensibilisent face à la folie consumériste

Le 31/01/2020 | Par LG | Lu 124

"Alors même que les associations locales œuvrant dans la récupération et valorisation des textiles croulent déjà sous les stocks, il existe de nombreuses possibilités de renouveler sa garde-robe sans forcément passer par un achat de produit neuf et ainsi de limiter son impact environnemental. Si Le mouvement Extinction Rebellion cible en priorité les acteurs industriels et politiques responsables de cette course à la surconsommation frénétique tous secteurs confondus, il n'en reste pas moins que tout citoyen à la possibilité et le devoir de modifier sa façon de consommer et d'agir de manière plus raisonnable", expliquent les membres d'Extinction Rebellion.Ces deux actions organisées successivement précèdent une action plus importante qui devrait être menée ce samedi dans le Nord de l'île, jour de lancement des soldes à La Réunion.