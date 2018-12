A la nou la: 170 ans de l’abolition de l’esclavage pou le 20 désamb

Le 19/12/2018

​À l’heure où les fêtes de fin d’année arrivent ti lamp ti lamp, la commémoration des 170 ans de l’abolition de l’esclavage, prévue ce jeudi 20 décembre 2018 à Saint-Paul, constitue une date emblématique dans le cœur des Réunionnais.

Outre le coté festif, le temps de la transmission, de la mise en lumière de notre patrimoine et de notre histoire s’annonce primordial voire essentiel pour tout réunionnais en quête d’identité culturelle.



Un an déjà que Saint-Paul affirme sa volonté de valoriser ses richesses historiques et patrimoniales. Un an déjà que les associations, historiens, habitants et les différents services de la municipalité collaborent pour que ce 20 désamb soit un nouveau point de départ dans la présentation de projets qui feront écho aux 170 ans de l’abolition de l’esclavage.



Une programmation déjà entamée cette année avec le Nouvel an chinois, le Nouvel an tamoul, le Festikal, le Dipavali du vivre ensemble et l’inauguration du Jardin de la liberté.



Le prolongement de ce volet culturel sera assuré en 2019 avec l’inauguration du Parcours du vivre ensemble et du métissage culturel, de la Grotte du Peuplement, du Cimetière des esclaves et des oubliés et bien d’autres opérations à caractère culturel.