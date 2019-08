À la recherche d'Opale, chat perdu depuis 4 mois

Le 05/08/2019 | Par Aurélie | Lu 218

Je suis toujours à la recherche de ma chatte Opale. Perdue depuis fin mars a St-François, rue Alfred Mazérieux. J’ai entendu dire que beaucoup de gens dans ce secteur nourrissent les chats. Je pense qu’elle a rejoint un point de nourrissage. Je continue mes recherches bien sûr mais s'il-vous-plaît partagez et parlez en autour de vous si vous connaissez du monde dans le coin. Elle peut être sur St François, le Brûlé,...les environs.



Opale est identifiée et stérilisée. Cependant elle peut être très méfiante et fuir facilement alors n’essayez pas de l’attraper s'il-vous-plaît, prévenez moi juste au 0692 36 88 37.



J’offre une récompense de 200€ à celui qui me conduira jusqu’à elle...



Je ne lâche rien et je compte sur vous tous.



Merci beaucoup.



Recherches plus particulièrement sur secteurs St-François, Montgaillard Les Hauts, Bois de Nèfles Ste-Clotilde.



Je compte sur vous tous. Merci de tout cœur.