À quel temps s'attendre pour ce Grand Raid 2019 ?

Le 17/10/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 602

REUNION

2019 OCTOBRE 17 17h15au petit matin vendredi les températures sous abri ont de fortes chances d'être trompeuses. On pourrait encore se croire en plein hiver austral dans les hauts. Les plus douces sont observées sur les littoraux Ouest et Nord. Arome. METEO FRANCE.Le ciel réunionnais se dégage dans sa majorité en soirée et en première partie de nuit. Le temps est sec pour le départ du Grand Raid à Saint Pierre avec des rafales de vent qui renforcent une certaine sensation de fraîcheur.Mais le frais des hauts est bien plus vif comme du côté de la Plaine des Cafres , du volcan ou de Cilaos où le thermomètre voyage entre 4° et 7°.Sur le littoral les températures minimales sous abri sont comprises entre 17° et 20°.Le risque pluvieux est a priori circonscris à la région de Saint Philippe/Sainte Rose et aux versants orientaux du volcan surtout en seconde partie de nuit.Tôt le matin un peu d'humidité peut toucher ponctuellement la région de Saint Philippe/Sainte Rose et sur les pentes du volcan.Ailleurs le soleil matinal est apprécié notamment dans les hauts où le thermomètre se croit encore en hiver austral.Dans le courant de la matinée la couverture nuageuse péi s'installe dans l'intérieur et sur les pentes. Elle n'est pas épaisse et les sommets au dessus de 1800m sont hors d'atteinte.Toutefois dans l'après midi les nuages sont suffisamment présents pour contrarier parfois l'ensoleillement. Dans les hauts il peut faire frais.Quelques ondées sont notées localement.Le ciel du littoral alterne entre éclaircies et périodes nuageuses.Les températures maximales sous abri sont légèrement inférieures aux normales de saison et varient de 14/15° au Maïdo à 28° à Saint Gilles ( voir détails ci-dessous).commence à ralentir quelque peu . Il affiche encore au compteur des rafales de 50/60km/h vers Pierrefonds ou Gillot mais c'est surtout du côté des plages de l'Ouest qu'il se fait enfin plus discret par rapport à la veille.Dans les hauts les rafales sont pour la plupart inférieures à 40km/h.reste agitée et localement forte en journée sur les littoraux exposés au vent.Température du lagon: proche de 25/26°.05h45 le 18. (+1mn)18h21 le 18.1017.6 hectoPascals.Maximum de 26° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 24/25° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 16° CelsiusMaximum de 14/15° CelsiusMaximum de 18/19° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 22° CelsiusMaximum de 20° CelsiusLe littoral Est vers Sainte Rose ou Saint Benoît essuie quelques averses tôt le matin.Le soleil matinal est contrarié l'après midi dans l'intérieur et sur les pentes. Quelques averses isolées sont observées.Les sommets de l'île émergent l'après midi à partir de 2000m.Les températures restent inférieures à la normale samedi avec un léger regain de forme envisagé dimanche.L'alizé encore manifeste sur le Nord et le Sud samedi ralentit plus sensiblement dimanche.La mer reste agitée au vent. Elle est peu agitée sur les plages de l'Ouest.