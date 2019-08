À quoi servent les profits des entreprises ?

Le 21/08/2019 | Par Carl JOSEPH | Lu 189

Et d'un à rémunérer les salariés de ces entreprises et deux à rémunérer l'argent des investisseurs qui ont mis là-dedans leurs tunes comme vous mettez votre argent ds l'immobilier ou à la Caisse d'Epargne. Chacun fait son choix en fonction de son objectif personnel et de son degré de fortune. .il y en a pour tous les goûts à ce niveau. De trois à renouveler l'investissement pour rester performant et compétitif. Les entreprises françaises se distinguent cependant des autres puissances de ce monde. D'aucuns ont pu entre entendre sur Antenne 2 les infos suivantes: " Antenne 2" a annoncé que les Grosse Entreprises de FRANCE de sont "PREMIÈRES DISTRIBUTRICES DE DIVIDENDES D' EUROPE" A . . . LEURS "ACTIONNAIRES" (chiffres à l'appui) !!!SANS COMMENTAIRES , N'EST PAS ? ? ? sic Vieux Créole sur Zinfo 974 . Ds Courrier des lecteurs du 20 08 2019.



Moi j'ai suivi la matinale de BFMTV et la rubrique économique et j'ai entendu â partir des mêmes chiffres cités ci-dessus l'analyse suivante : les revenus des Salariés et des Actionnaires des entreprises françaises n'ont jamais autant augmenté qu'au cours de ces 30 dernières années alors que la part des profits ne cesse de diminuer pour l'investissement. Autrement dit conclusion de l'analyste économique, les entreprises françaises privilégient le présent à l'avenir.



Juste pour info. Chacun donnera le ressenti qu'il a par rapport à la réalité des chiffres. La perception qu'il fait chaud ne signifie pas que le thermomètre explose !"