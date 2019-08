À vélo, Vanessa Miranville promeut la mobilité douce

Le 08/08/2019 | Par M.A | Lu 1318

C’est à vélo que Vanessa Miranville a inauguré ce mercredi la nouvelle "voie de mobilité douce" sortie de terre à Moulin Joli. Un axe qui s’étend sur 1,4 km de long (de la rue Jean Robert jusqu'au lycée) sur une largeur de 4 mètres pour permettre aux habitants de se promener, et promouvoir les alternatives à la voiture. "3 millions d’euros ont été investis dans le cadre de l’amélioration des réseaux de déplacement depuis plus de cinq ans", indique la première magistrate de la Possession, profitant de l'occasion pour faire le point sur l'action de la ville en la matière. Des dépenses qui "en valent la peine en termes de bien-être et de qualité de vie", se félicite-elle, s'appuyant sur les sondages : "La thématique des déplacements arrive généralement en première ou deuxième position". Une boucle à sens unique en centre-ville Alors que les embouteillages sont un véritable fléau sur notre île, à la fois en termes de perte de temps et de pollution, le "Plan de Déplacement Communal" prévoit des aménagements censés favoriser l'écomobilité et un trafic plus fluides. Les objectifs sont de "repenser les déplacement, optimiser les espaces publiques, rééquilibrer et faire cohabiter les différents modes de circulation, mais aussi réorganiser le stationnement", détaille la maire.