[ACTUALISE] Il tente de violer une femme devant la gendarmerie de Sainte-Suzanne

Le 17/10/2019 | Par Zinfos974 | Lu 4649

Deux gendarmes ont pu maîtriser un jeune homme de 20 ans, SDF et délirant, qui venait d'agresser une femme à Sainte-Suzanne mardi vers 20H. La scène s'est déroulée à proximité de la brigade de gendarmerie.

Alors qu'il était en civil et à son domicile de la caserne ce soir-là, le commandant de la brigade de gendarmerie de Sainte-Suzanne a été alerté par les cris d'une femme vers 20H.



Les appels au secours provenaient d'un parking près de la gendarmerie. Le commandant s'y est immédiatement rendu, accompagné d'un second gendarme qui avait lui aussi entendu ces cris.



Quand la victime, âgée d'une trentaine d'années, est entrée dans sa voiture, son agresseur l’a tirée de sa voiture. Il a ensuite maintenue sa victime par terre mais cette dernière a réussi à se débattre en lui assénant un coup de genou en-dessous da la ceinture. La jeune femme a réussi à se relever et à courir mais l’agresseur lui a, à son tour, fait un croche-pied pour la faire tomber.



C’est à ce moment-là, avec sa proie au sol, que l’agresseur sexuel lui a mis un coup de pied dans les cotes. La jeune femme a alors crié à son agresseur qu’elle était enceinte, ce qui a eu pour incidence de visiblement désarçonner son agresseur. Il a ainsi pris la fuite mais pas pour très longtemps.



Les deux gendarmes ont vu l’agresseur s’enfuir et ont réussi à l’interpeller un peu plus loin alors qu’il se cachait dans une sorte de caniveau.



Le jeune agresseur a été placé en garde à vue et devrait être déféré au palais de justice de Saint-Denis ce jeudi. La victime, quant à elle, était évidemment en état de choc.