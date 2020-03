ADSL a mené une opération de distribution de colis alimentaires à Saint-André

Le 29/03/2020 | Par Zinfos974 | Lu 823

Les initiatives se multiplient ces derniers jours aux quatre coins de La Réunion pour traverser solidairement la crise du coronavirus. Mais d'autres associations connaissent combattent contre les situations précaires depuis bien longtemps déjà.



Installée à saint-André, l’association pour le Développement Social Local (ADSL) a procédé ce vendredi matin à la distribution de colis alimentaires.



Environ 80 colis ont ainsi été distribués, ce qui représente environ 400 personnes prises en charge, incluant donc parents et enfants.



Il ne s’agissait "pas de dons pour bouche les yeux mais une réelle étude de cas pour chaque bénéficiaire", insiste l’association. Une tournée rendue possible grâce aux fonds européens, à la Banque alimentaire des Mascareignes, à la SHLMR et à la Région Réunion. La priorité était donnée ce vendredi aux familles sur liste d'attente du 21 mars et qui devaient évidemment se munir de justificatifs de ressources, de justificatifs de personnes à charge, d’un livret de famille et d’une pièce d'identité.



"Nous sommes présents et le resteront", annonce fièrement l’association ADSL.