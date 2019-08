AMI : Manifestations à caractère économique

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement économique local, la Région Réunion a mis en place un dispositif de soutien aux manifestations à caractère économique.• Accompagner les jeunes dans leur parcours et à valoriser les métiers et les différentes voies de formation,• favoriser l’accès à l’emploi dans les filières prioritaires soutenues par la Région Réunion,• la mobilisation des leviers d’insertion permettant à notre jeunesse de se projeter dans l’avenir,• la structuration des filières prioritaires de la Région Réunion (agroalimentaire, tourisme, développement durable, TIC et multimédia,…),• la mise en tourisme de La Réunion et le rayonnement économique de La Réunion et ses communes,• la promotion de la production locales à partir de produits « péi », en mettant en avant le savoir faire des artisans locaux ou des entreprises locales,• Renforcer la cohésion territoriale et le lien social.L’appel à manifestation d’intérêt est ouvert aux collectivités territoriales, associations, SEM organisant une manifestation à but non lucratif en partenariat avec les acteurs économiques du territoire.Le dispositif concerne toutes les opérations se déroulant sur l’année 2019, dans la limite d’une manifestation par territoire communal.Dans le cadre du recensement des projets pour l’année 2019, les dossiers de demande de subvention sont à retirer auprès de la Direction des Affaires Économiques de la Région RéunionHôtel de Région Pierre Lagourgue - Direction des Affaires ÉconomiquesAvenue René Cassin - MOUFIA97719 SAINT - DENIS CEDEX 9Tél : 02 62 48 70 43 / 02 62 48 70 76Les dossiers de demande de subvention seront par ailleurs disponibles en ligne sur le site de la Région Réunion :Les dossiers de demande complets sont à retourner : A l’Hôtel de Région Pierre Lagourgue (Bureau du Courrier).Les dossiers complets de demandes de subvention transmis dans seront instruits par ordre d’arrivée et dans la limite des crédits disponibles, soit 300 K€.